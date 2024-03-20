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集保積極推視訊輔助股東會 今年已破百家採用

2024/3/20 15:28
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（中央社記者潘智義台北20日電）台灣集中保管結算所今天表示，積極優化與推廣股東會視訊平台，擴大股東參與股東會，落實股東行動主義，經統計今年已有106家上市、上櫃及興櫃公司登記採用，首度突破百家關卡。

集保發布新聞稿指出，呼應國內對線上參與股東會的熱烈需求，以及國際趨勢，集保結算所於2022年推出股東會視訊會議平台，提供公開發行公司召開股東會視訊會議使用，搭建公司與股東數位溝通的橋樑。

同時為鼓勵公司採用，集保強調，上市、上櫃公司若採用視訊輔助股東會，公司治理評鑑可額外加總分1分。

集保說明，股東會視訊會議新制上線以來，2022年、2023年分別有72家及96家公司採行，為協助發行公司，集保結算所成立專案推廣小組，一對一輔導公司進行股東會演練、綵排及當天會議協助，並成立擬真視訊輔助股東會會議室，於股東會前協助發行公司及其股務代理機構實地演練，安排專人詳細說明平台操作，並模擬註冊、登記、報到、直播、投票、提問等完整流程。

集保另建置「行動戰情室」，全程掌握股東會當日直播情形，及時解決問題，協助視訊輔助股東會順利召開。

集保結算所總經理陳德鄉表示，為響應金管會惠民金融新制，今年3月15日也同步推出股東會視訊會議平台全英文介面，友善外資參與股東會，推升我國公司治理透明度及國際能見度。（編輯：黃國倫）1130320

#金管會
#陳德鄉
#集保
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