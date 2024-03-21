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首頁 / 證券

築間2023年營收獲利再創高 每股擬超額配9.5元股利

2024/3/21 16:35
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（中央社記者江明晏台北21日電）受惠疫後餐飲內需爆發與展店效益，築間2023年營收、獲利再創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）8.61元，合計全年擬超額配息每股9.5元，配發率達110.34%，今年將持續擴張台灣店數，並插旗日本大阪。

築間連鎖餐飲集團2023年財報出爐，合併營收新台幣57.63億元、營業利益5.08億元、歸屬母公司稅後淨利3.55億元，年增率分別為32.69%、40.81%與30.52%，營收與獲利再創歷史新高，但因興櫃股本膨脹，每股稅後盈餘（EPS）8.61元。

築間董事會也通過2023下半年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利6元，加計已配發的上半年度現金股利3.5元，合計全年超額配息每股9.5元，配發率達110.34%，以今天收盤參考價139元計算，現金殖利率6.83%。

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展望今年，築間表示，將持續壯大連鎖品牌規模，除了起家品牌築間火鍋，目前共有9個餐飲品牌，餐飲品項主要橫跨火鍋、燒肉，也進軍酸菜魚等領域，分布在中、高價位區間，推升集團全台總店數達170家，估年底集團將達14個品牌。

在海外市場的發展上，築間集團今年1月已於香港銅鑼灣開幕「築間酸菜魚」，預計再推動兩大品牌進軍香港，「築間幸福鍋物」將於下半年插旗日本大阪，成為東北亞首店，增添整體營運動能；集團自2017年以來，營收、獲利年年創新高，築間看好，在展店效益挹注下，今年營收獲利將再創新高。（編輯：翟思嘉）1130321

#築間集團
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