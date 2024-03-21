友達：生成式AI應用 助企業優化生產效率

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（中央社記者潘智義台北21日電）友達光電今天表示，積極發展數智化轉型，透過人工智慧（AI）應用，優化製造流程、人力、生產效率與設備維護效益，運用視覺檢測可減少70%的覆判人力。

友達透過新聞稿指出，整合生成式AI與自動化機器學習（AutoML）建構最佳生產模式、抓取資料庫及時提供改善經驗對策、自動生成報告，讓AI助力推升品質改善與問題處理速度，可降低80%的產線異常發生查詢時間，並提升3%值班效率。

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同時，「智能設備健康管理系統-APES」透過即時戰情看板、專業故障診斷物理模型，進行智慧設備管理與故障預測，10分鐘即掌握異常部件，可降低50%設備維護成本、減少30%點檢人力，並降低10%產品報廢率，目前已成功導入國內鋼鐵大廠。

友達說明，在AI應用熱潮下，2024智慧友達展25日將在友達台中廠登場，以「數位躍升，智賦未來」為主軸，首度展出生成式AI賦能解決方案，並延續友達實踐多年的智慧永續量能，展出數智化轉型、智慧碳管理及潔淨能源等解決方案。（編輯：楊凱翔）1130321