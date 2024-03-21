機械公會新任理事長莊大立：景氣不悲觀盼下半年好轉

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台灣機械工業同業公會新任理事長莊大立今天表示，目前景氣沒有好轉的跡象，預估3月底台灣國際工具機展後，客戶和代理商等反應可漸明朗，期待下半年有機會逐漸好轉，景氣沒有悲觀的理由，要朝正面思考。

機械公會下午舉行年度會員代表大會並改選新任理監事，新屆理事會傍晚召開，推選大立機器總經理莊大立為新任機械公會理事長。

莊大立接受媒體短暫採訪表示，智慧機械是最想推動的項目，他指出，以往台灣機械產品仰賴價格和性價比表現，現在中國、印度等標準型機械產品急起直追，台灣機械產品品質要更有競爭力，邁向高值化。

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展望今年機械業景氣，莊大立預期，目前景氣沒有好轉的跡象，期待下半年才有機會逐漸好轉。他表示，景氣沒有悲觀的理由，要朝正面思考，關鍵在於整體需求狀況，預估3月底台灣國際工具機展（TMTS 2024）之後，客戶和代理商等反應可漸明朗。

觀察主要市場，莊大立表示，台灣雖對美國出口機械產值持續成長，不過重點在於，台灣對中國大陸出口機械產值下滑幅度明顯，未來應該不會有更激烈的價格戰，因為「價格不可能再降」。（編輯：楊蘭軒）1130321