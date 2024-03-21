橘子集團看好IP影視化 旗下原創內容將推電影版

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）遊戲代理商橘子集團旗下原創內容平台漫畫星推動台灣IP生態圈發展，今天與台灣角川出版社合辦影視媒合會，邀請近30家業者齊聚；漫畫星宣布，旗下經紀作品「三個不結婚的女人」將躍上大螢幕，已與網銀國際影視簽訂電影計畫。

橘子發布新聞稿指出，媒合會現場由漫畫星挑選5部人氣漫畫作品和台灣角川推薦6部小說作品的創作團隊，與近30家影視業者進行提案，期待能推動漫畫、小說影視化的跨域合作，創造更多放眼國際的改編作品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

橘子集團原創中心總監胡明顒表示，這次與台灣角川合作舉辦媒合會，是希望借助眾多劇場、電影、影視製作、OTT串流平台等各方專業及資源，共同推動台灣IP（智慧財產權）產業朝國際市場邁進。

漫畫星在活動上宣布，旗下經紀作品「三個不結婚的女人」以愛情喜劇內容，累積超過75萬點閱數，目前除了協助實體書宣傳與音樂劇改編外，漫畫星與網銀國際影視簽訂電影計畫，未來影視作品將詮釋個性迥異的三姊妹單身日常。（編輯：楊凱翔）1130321