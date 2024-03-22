光寶科打造新創平台 聯手林百里、嚴長壽2代創投

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）光寶科50年老店積極轉型，打造LITEON+新創平台，希望扶植新創團隊，激發更多新商業模式，與廣達董事長林百里2公子林宇輝、前亞都麗緻飯店總裁嚴長壽長子嚴心雋旗下創投合作密切。

光寶科為台灣第1家電子上市公司，股票代號2301。光寶科近年啟動二代接班，宋明峰2020年接任董事長之後積極主導公司轉型，去年7月成立新創平台LITEON+，希望為老店引進更多新創意，今天LITEON+首度舉辦Demo Day成果發表會。

光寶科新創辦公室資深處長陳宏明今天表示，光寶科雖然是50年老店，但一直在思考如何與新創企業並肩作戰，彼此借力使力，達到加乘效果。今年LITEON+總共選出PackAge+、Elephantech、metabiz、Sounds Great、Pulxion等5家新創團隊，與光寶科一起合作創新解決方案。

其中PackAge+主要以循環包裝取代一次性紙箱使用，光寶科挹注資源，將PackAge+創新的循環經濟商業模式和循環生態系擴大延伸至科技業，雙方共同開發出專屬於電子製造業的永續循環包裝解決方案，並在光寶高雄工廠建立示範場域。

另一家Elephantech則來自日本，致力開發低碳永續材料和製程。在光寶科積極輔導與鏈結上下游資源下，促成Elephantech接軌國際品牌客戶，預計2025年開始量產。

光寶科企業品牌價值發展中心負責人張衣宜補充說明，與其它創投最大不同，光寶科擁有多年電子業實戰經驗，LITEON+不只是給錢，更重要是提供產業鏈的資源，讓新創點子能夠真正落地。

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此外，光寶科不排除與新創團隊展開股權投資合作，陳宏明透露，光寶科正與其中1家新創團隊洽談入股合作，目前正在審核中，預計很快就會有好消息。

另外，光寶科也積極串連外部創投資源，陳宏明表示，包括林宇輝旗下的聚達創投（Mesh Ventures），嚴心雋旗下的M.I.H. Capital Management，目前與LITEON+有非常多的交流，除了幫忙把好的計畫引進來，接下來也可能一起參與LITEON+新創團隊的加速孵化或投資。（編輯：楊凱翔）1130322