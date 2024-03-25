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新台幣進逼32元大關後強彈 升9.3分31.865元

2024/3/25 18:34（3/25 18:52 更新）
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新台幣兌美元25日收在31.865元，升值9.3分。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元25日收在31.865元，升值9.3分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）出口商月底拋匯潮湧現，新台幣得以擺脫低迷走勢，今天匯價峰迴路轉，早盤走貶，距離32元整數大關僅剩一步之遙，隨後急升，收盤收在31.865元，升值9.3分，台北及元太外匯市場總成交金額17.66億美元。

新台幣兌美元今天以31.97元開盤，一早反映強勢美元帶來的壓力，匯價迅速走弱，貶至31.99元，險些摜破32元整數大關；不過時序接近月底，出口商虎視眈眈，眼見匯價來到波段低點，隨即進場猛烈拋匯，加上人民幣強彈，帶動新台幣匯價反攻，最高升抵31.76元，盤中震盪劇烈、幅度超過2角。

外匯交易員指出，超級央行週告一段落，美國聯邦準備理事會（Fed）利率維持不變，並維持今年降息3次預測，不過美國經濟比想像中更有韌性，市場持續關注後續經濟數據表現，如本週將公布聯準會關注的個人消費支出物價指數（PCE），Fed主席鮑爾（Jerome Powell）的發言也是矚目焦點。

外匯交易員並指出，市場對聯準會降息時點已經經歷好幾次修正，在沒有更明確訊號之前，美元指數仍有一定支撐，這也牽動亞幣走勢。

根據央行統計，美元指數今天小升0.06%，人民幣強彈0.31%，新台幣升值0.29%，日圓小升0.07%，韓元相對弱勢、貶值0.28%。（編輯：楊凱翔）1130325

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