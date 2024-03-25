市場觀望美國本週稍晚公布通膨數據 亞股普遍收低

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（中央社香港25日綜合外電報導）投資人正屏息等待美國預計本週稍晚公布的關鍵通膨數據，市場觀望氛圍濃厚，亞洲股市今天普遍收低。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）上週公布的的利率預測點陣圖顯示，決策官員預期今年將降息3次、每次調降1碼，使投資人樂觀看待股市展望。

然而，顯示美國經濟依舊強健的數據，正壓抑市場樂觀氛圍，並引發聯準會可能無法如預期般這麼快降息的疑慮。

亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）22日呼應這些疑慮。他認為通膨仍具黏性，並預估聯準會今年只會降息1次，而非他先前預估的2次。

美國預計本週稍晚公布個人消費支出（PCE）物價指數，這是聯準會偏好的通膨指標。投資人希望看到該數據顯示物價上漲的速度進一步放緩。

美國近來公布的消費者和生產者物價數據都高於預期。

不過，SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「投資人已把注意力從聯準會今年的降息次數或降息時機上頭移開。更要緊的是一個明確的訊號，即政策利率軌跡將從這裡往下走，而非往上。」

在亞股方面，香港恆生指數今天小跌0.16%，收報16473.64點，上海證券交易所綜合股價指數下跌0.71%，收在3026.31點。日經225指數下挫1.16%，終場收在40414.12點。

首爾、新加坡、台北、馬尼拉等地股市均收低；雪梨和威靈頓股市收高。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130325