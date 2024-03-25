數位部：短網址服務未遭破解 111號碼不會被仿冒

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（中央社記者蘇思云台北25日電）數位部今天澄清，立委稱數位部短網址服務遭詐騙集團破解與建置111簡訊易遭偽冒等，皆為不正確訊息。短網址服務運作良好，並未遭駭客入侵或破解，111短碼簡訊平台以嚴謹程序建構資安防護與白名單使用認證，這組號碼國內外都不會被仿冒。

民進黨立委王世堅今天在立法院質疑，數位部短網址服務遭詐騙集團破解，也質疑建置111簡訊平台費用過高並容易遭到偽冒。

數位部今天晚間發布新聞稿澄清，數位部短網址服務運作良好，並無遭駭客入侵或破解，上線至今已有1萬6996筆政府機關網址登錄並對應為短網址，民眾使用轉址數逾4163萬次，這項服務將持續協助各政府機關向民眾傳遞正確的政府資訊。

數位部表示，短網址服務格式為https://gov.tw/OxO （OxO為3位數英數字組合），現行重要民生訊息，如疾管家健康資訊（ https://gov.tw/WD8 ）、藥物食品安全週報（ https://gov.tw/bLz ）等都有用短網址服務。短網址格式採用國際標準通訊協定，內容無法被假冒與竄改。

數位部指出，立委所提的案件為詐騙集團使用其他非gov.tw域名作為開頭的混淆格式欺騙民眾（例如https://XXX/…gov.tw ），並非短網址平台遭破解。數位部持續宣導與提醒，短網址要認明https://gov.tw/ 開頭的格式，才是政府所發送的短網址。

立委稱111簡訊建置平台費用高達千萬一事，數位部說明，112年簡訊平台建置費為265萬元，其餘為資安強化及基本維運費用；另外編列的簡訊發送費用，都依各部會實際使用需求核銷，未使用部分依規定繳庫。

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至於111短碼簡訊平台的安全性，數位部強調，嚴格要求使用的政府部門要開通權限必須確保通道加密、IP白名單，以及與三大電信業者合作，確保只有來自平台的簡訊內容，才能用111號碼傳送給民眾，因此，這組號碼國內外都不會被仿冒。

數位部表示，今天多位朝野立委肯定111短碼簡訊用在防詐的效果，數位部已經邀請財政部與公營銀行行庫，針對111短碼簡訊導入使用進行說明討論。數位部持續以數位信任科技提供多元防詐機制，減低民眾遭受詐騙的風險。（編輯：林興盟）1130325