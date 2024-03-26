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個人電腦需求低迷 戴爾裁員降低成本

2024/3/26 12:45
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（中央社紐約25日綜合外電報導）戴爾科技（Dell Technologies）在今天提交的文件中表示，公司為降低成本進行裁員，其他措施還包括限制外部招聘，員工也將重組。

路透社報導，截至今年2月2日，戴爾擁有近12萬名員工，低於一年前的12.6萬人。

戴爾這次裁員是在近兩年個人電腦（PC）需求低迷下進行的，也是上個月公布第4季獲利下降11%的原因之一。

戴爾今天表示，預計其「客戶端解決方案事業群」（CSG），也就是個人電腦部門的全年淨營收將會成長。這個部門上年第4季營收下降了12%。

戴爾對近期的挑戰謹慎以對，預計2025會計年度的需求將改善，定價環境競爭更加激烈。

戴爾預計投入成本將會上升，表示「由於我們與威睿（VMware）商業關係出現變化，我們其他業務的淨營收可能會持續減少」。

戴爾買回與軟體製造商威睿相關股分，讓威睿可以在2018年重新上市。晶片製造商博通（Broadcom ）去年完成690億美元對威睿的併購交易。

去年，戴爾裁員6650人，以因應潛在的經濟衰退和個人電腦需求下降。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130326

#戴爾
#路透社
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