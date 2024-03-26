宜鼎宜蘭二廠6月底量產 AI及AIOT營收比重看升

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（中央社記者張建中台北26日電）宜鼎董事長簡川勝今天表示，宜蘭二廠即將完工，預計6月底量產，將生產人工智慧（AI）系統、AI周邊及監視器等產品。2023年AI與智慧物聯網（AIOT）相關產品營收比重21.5%，預期今年比重可望進一步攀升。

宜鼎下午舉行法人說明會，簡川勝指出，目前全球員工突破1000人，研發及工廠都在台灣，宜蘭一廠有4000多坪，二廠面積5000多坪比一廠更大，預計6月底量產。一廠主要生產工業電腦和物聯網儲存模組產品，二廠將生產AI系統、周邊及監視器等產品。

因應未來AIOT市場持續成長需求，簡川勝說，宜鼎預留宜蘭三廠用地，待宜蘭二廠產能利用率達到60%至70%，將會開始啟動三廠規劃作業。

簡川勝表示，宜鼎自許成為智慧建築師，將提供客戶包括工控儲存與記憶體、環境感測模組、AI訓練和推論工具、通訊傳輸、嵌入式周邊擴充模組、加速運算、軟體管理服務及整合解決方案等。

簡川勝說，2022年AI與AIOT相關產品營收比重約19.5%，2023年突破2成關卡，達21.5%，預期今年比重將進一步向上提升。

簡川勝預期，今年固態硬碟（SSD）儲存產品業績可望快速成長，產品價格將一路漲升；今年整體出貨量將較去年增加，因工業電腦下半年市況普遍較上半年好，加上邊緣AI業績可望逐季攀升，預期宜鼎下半年營運表現應可優於上半年。（編輯：楊凱翔）1130326