工具機展湧47國逾4000買主 631家廠商參展

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）台灣國際工具機展今天起登場，台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳今天表示，此次展會業者展出數位化、綠色節能領域等產品與技術，來自全球47國、超過4000名國外買主報名來台參觀，可促成更多商機合作。

2024台灣國際工具機展（TMTS 2024）今天起至31日在台北南港展覽館登場，展覽主題以「雙軸智造 永續未來」、帶出數位轉型與綠色轉型2大展覽主軸，再以10大元素貫串9大主題展區。

工具機公會表示，此次展覽超過631家廠商參展，展覽規模達3350個攤位，開展前已有超過47國、4000多名國外買主預登觀展，預期今年展會可吸引超過5萬5000人次共襄盛舉。

陳伯佳在開幕典禮致詞指出，此次展會設計打破過去以產品類別分區方式，首次以「生態系」為概念，串連整機廠、零組件廠與終端應用市場在供應鏈不同角色與情境下的攤位規劃，結合17個跨產業公協會的資源，共同設立特色展區，包括刀具館、軸承館、3D列印館、德國館、瑞士館等。

陳伯佳表示，此次工具機公會與德國工具製造公會（VDW）、德國機械設備製造業聯合會（VDMA）共同合作，首度在台灣設立umati專區，共26家廠商，超過50台機台連線，呈現跨場域間的智動化生態系。

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陳伯佳說，過去幾年雖然全球經濟復甦不如預期、受地緣政治因素影響，台灣工具機業者出口時面臨極大挑戰，但此次台灣國際工具機展，業者展出數位化、綠色節能領域等產品與技術，更有來自全球47國、將近4000名國外買主報名來台參觀，可促成更多商機合作。

觀察此次參展企業，包含程泰和亞崴、上銀、友嘉、東台、永進機械、台灣瀧澤、台中精機、慶鴻機電、百德機械、大立機器、台灣西門子、台灣發那科（FANUC）、台灣易格斯（igus）等國內外大廠參展。（編輯：張均懋）1130327