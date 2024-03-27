晶睿：越南廠去年量產 今年營收占比達25%

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（中央社記者潘智義台北27日電）智慧安防品牌晶睿通訊總經理廖禎祺今天表示，除因應客戶對「中國加一」政策需求、分散風險之外，盼未來成長不限台灣，越南廠已量產，預估今年營收占比可達25%。

晶睿通訊今天舉行線上法人說明會，廖禎祺指出，為擴大海外生產能量，去年第2季已於越南新增產能；為持續分散風險，也積極布局東南亞市場、拓展新客戶、開發新產品，期望發展更多元的市場機會。

廖禎祺說明，今年訂單能見度低，大環境仍處於不確定的狀態，加上地緣政治及全球經濟變數持續存在，面臨客戶進行庫存調整、拉貨趨緩、出貨遞延的情形。

為實現全面工廠智慧化的目標，廖禎祺說，積極導入產線自動化流程，台灣已有兩條自動化產線，今年再增兩條，可優化管理成本、營運效率。

品牌事業部分，他表示，今年會致力拉抬人工智慧（AI）解決方案的訂單比重至50%以上，透過AI分析模擬實際場景，滿足客戶需求；代工事業目前產品都導入AI技術，以因應強勁的市場需求，並積極布局美國、歐洲以外市場，已拓展東南亞市場的新客戶。

廖禎祺解釋，為使全線產品AI智慧化，未來在前端網路攝影機及後端網路錄影機都將具備分析能力，可大幅提升客戶的營運及管理效率，解決第一線面臨痛點。

晶睿通訊去年合併營收為新台幣91.6億元，較2022年減少7.9%，每股盈餘5.65元。（編輯：張良知）1130327