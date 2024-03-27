寬頻業務持續成長 大豐電3年內拚20萬戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北27日電）有線電視與寬頻業者大豐電董事長張銘志今天表示，大豐很早投資布建光纖骨幹網路及社區型光纖到府（FTTH）線路，去年寬頻已占整體營收的33%，今年3月寬頻戶數為16.2萬戶，目標3年內大豐寬頻戶數達20萬戶。

大豐電今天下午舉行法人說明會，會中也公布經營績效，大豐電2023年全年合併營收達新台幣20.69億元，創下歷年最佳，去年每股盈餘（EPS）達3.52元，較同期成長2.8%，也是2013年國家通訊傳播委員會（NCC）開放有線電視競爭以來最佳。

張銘志表示，有線電視屬於基礎建設、擁有穩定現金流，過去30年來產業陸續轉變，但觀察民眾對影音內容的需求並未衰減，只是內容來源更多樣化，當然部分也有受到非法機上盒的衝擊，導致有線電視戶數的下降。

張銘志表示，雖然有線電視訂戶數逐年減少已成常態，但是有線電視頻道表上的新聞、運動類型頻道仍有大批的支持者，也會持續引進新穎內容，穩固有線電視的規模。大豐電有線電視訂戶數年度流失率為1.4%，遠低於其他有線電視多系統集團（MSO）平均2.5%的流失率。

此外，大豐電很早就持續布建光纖骨幹網路及社區型光纖到府（FTTH）線路，張銘志表示，去年底大豐電有線電視戶數為21.9萬戶，家用寬頻用戶為15.6萬戶，寬頻用戶滲透率為71.5%，為業界最佳，截至今年3月寬頻用戶已達16.2萬戶。目前整體寬頻用戶中有97.6%都是FTTH用戶，成功提升寬頻營收，也彌補有線電視收入萎縮部分。

至於外界關注寬頻用戶滲透率的目標，張銘志表示，目標絕對是超過100%，因有線電視戶數可能持續衰減，但寬頻還有很大的成長空間。他也不諱言，許多寬頻用戶原本可能是中華電信的用戶，不過，因技術關係，老公寓要改線路很困難，寬頻的新用戶可能主要來自新大樓、人口移入地區，像是青埔、竹北、台中重劃區等。

觀察大豐電去年營收，視訊收入占比最高達55%，但比例逐年微幅下滑，其次為寬頻收入占比達33%，年成長17.6%，其他收入包含電路出租等占比為12%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張銘志表示，大豐已經不把自己定位為第四台，而是基於光纖網路平台的營運商，平台上提供的服務有很多種，包括有線電視、寬頻、OTT串流影音服務與遠距教學等，但加值服務的基礎仍是寬頻網路。大豐電更進一步規劃布局10G PON升級作業，未來具充分利基擴大跟電信商的合作面向。

展望寬頻業務發展，張銘志表示，未來將利用跟策略合作夥伴的整合行銷與推廣，希望更多人認識大大寬頻品牌，目標3年內大豐寬頻用戶突破20萬，品牌總用戶突破60萬，讓大大寬頻成為家用寬頻的首選品牌。（編輯：潘羿菁）1130327