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股匯齊挫 新台幣再貶破32元創近4個半月新低

2024/3/28 10:35
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）股匯齊挫，台股早盤震盪下殺，一度回測2萬點大關，新台幣匯率同步走弱，開盤後貶破32元，最低觸及32.039元，改寫盤中近4個半月新低。

美國聯準會降息策略審慎，美元指數獲得支撐，站穩104價位。央行總裁楊金龍27日表示，「美元超強」是新台幣走弱的關鍵因素，近期亞幣普遍走弱，新台幣貶幅相對居中。

新台幣兌美元27日盤中貶破32元大關，雖然終場收在31.998元，但貶值方向並未改變。

美元坐穩強勢格局之際，美國聯準會理事華勒（Christopher Waller）表示，最近通膨數據令人失望，縮減整體降息次數或延緩降息以因應近期數據，是適當之舉。這一番言論，讓市場觀望氣氛更濃。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.98元開出後，旋即跌破32元，最低觸及32.039元、貶值4.1分。

匯銀人士分析，市場不斷修正、延後美國聯準會的降息時點，美元指數欲弱不易，如今聯準會官員又放出可能延後降息的看法，後續經濟數據走勢更顯重要；市場屏息以待本週將公布的美國2月個人消費支出物價指數（PCE），據以判斷通膨降溫情勢。（編輯：張良知）1130328

#美國聯準會
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