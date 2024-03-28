保經代通路熱 金管會防招攬爭議啟動大規模專案金檢

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（中央社記者謝方娪台北28日電）美國升息讓銀保通路業績急凍，反而推升保經代通路業績暢旺，為防招攬爭議，金管會3月對保經發動專案金檢，業界傳出，此次被通知專案金檢家數已達10家，為近年罕見規模。對此金管會證實啟動金檢，但對於家數規模未予評論。

2023年壽險業新契約保費收入（加計認列在負債項下收入）達新台幣6713.68億元，其中，因美國暴風升息推高債券吸引力，銀保通路銷售動能急凍，反之傳統保經代崛起，新契約保費貢獻比拉升至15.44%，創史上新高。

隨保經業績寫新高，保經業務員人數同步衝上高峰，業界傳出，金管會近日對保經發動大規模專案金檢，截至今天為止，被通知金檢家數已達10家。

保經業者透露，此次被通知專案金檢名單，並非獨鎖定大型保經公司，而是納入不少小規模保經，分析可能與近年受裁罰情形、申訴案件量多寡有關。

業界推測，隨保經業績趨熱，也讓金管會特別留意招攬過程是否合規，決定「看一看」，因此發動此波專案金檢。但因此次並非僅挑前幾大保經公司，而是納入不少規模較小的保經，且專案金檢家數較往年增加，引起業界高度關注。

金管會官員對此證實，考量去年保經業績較熱、業務員人數持續成長，3月有對保經發動專案金檢，但對於外傳專案金檢規模，官員則未予評論。

金管會此次專案金檢，預計緊盯3大重點，其中首重消費者保護，金管會將檢視業者招攬面作為、業務員管理2大面向。

其次是法令遵循，尤其往年多較注意大型保經內控，此次金檢範圍包括小規模保經，將檢視是否確實落實法規；第3則是將特別檢視保經業者，是否確實落實洗錢防制規定。（編輯：潘羿菁）1130328