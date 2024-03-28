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渣打調查：女性創業存在3需求 資金人脈社群支持

2024/3/28 16:53
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（中央社記者羅元駿台北28日電）渣打國際商業銀行今天舉辦第2屆渣打女力創業獎啟動典禮，聚焦微型創業的資金、專業輔導與強化社群。渣打調查發現，資金、人脈資源以及社群支持是女性創業家最迫切需要的3大協助。

渣打銀行在集團「Futuremakers」全球公益計畫下，攜手勵馨基金會、Impact Hub Taipei，舉辦第2屆渣打女力創業獎 （WiE），並以社會共融、科技創新與環境永續為3大徵件主題。

渣打銀行總經理韓德聖致詞表示，渣打女力創業獎不僅是實質資金的協助，更提供女性新創團隊工作坊、一對一業師輔導、網路社群連結等資源。去年第1屆前3名獲得總獎金共新台幣160萬元，並強調渣打「Here for good」的理念，持續創造女性創業動能。

台北市政府產業發展局局長陳俊安指出，在台灣女性創業蓬勃發展，去年台北市新設立公司負責人為女性的占比超過40%，近3年台北市的青年創業貸款，獲貸的女性企業占比約3成。

陳俊安表示，台北市除有創業、研發、品牌、育成等獎勵補助外，更有青年創業、中小企業、社會企業等多種融資貸款，此次渣打女力創業獎以公私協力方式，共同營造更好的創業環境。

渣打銀行公關暨行銷長江慧萍表示，渣打針對「中小微型企業女性創業資源需求調查」進行的調查發現，資金、人脈資源以及社群支持是女性創業家最迫切需要的3大協助。

江慧萍指出，渣打不僅協助企業所需的創業資金，更邀請業界講師授課，包括商業模式、業務發展、行銷策略、Pitch簡報等課程，並提供入選企業相關諮詢、資源與指導。

渣打女力創業獎聚焦微型企業的獎項競賽。從2023年啟動以來，已協助30家女性領導的企業，透過資金、專業輔導與強化社群支持，開拓創業視野，更將永續發展注入日常營運。（編輯：潘羿菁）1130328

#陳俊安
#渣打銀行
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