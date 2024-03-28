數位存款戶逼近2000萬 市場趨飽和成長率收斂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會統計，截至2023年12月底止，共36家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數達1968.6萬戶，季增率收斂至4.8%。主因基期漸高，加上銀行行銷推廣及優惠減少所致。

金管會今天公布，截至2023年12月底止，共36家本國銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開戶數達1968.6萬戶，季增90.9萬戶、季增率收斂至4.8%。其中，國內3家純網銀開戶數達227.6萬戶，季增9.8萬戶、季增率為4.5%。

金管會銀行局主秘侯立洋在例行記者會分析，數位存款帳戶數成長率看起來的確有趨緩現象，但絕對值仍呈現增加，截至2023年底止，平均每千成年人擁有982個數存帳戶，已接近每名成年人均有數存帳戶。

至於數存帳戶數成長率逐漸趨緩，侯立洋推測有2大原因，首先是銀行減少行銷推廣活動及優惠，導致民眾開戶誘因降低，其次是隨數存帳戶數基期墊高，成長率相對會下滑。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分為3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，共有377.8萬戶；第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶，共532.4萬戶。

第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶，因開戶驗證方式最方便，共達1058.5萬戶，占整體比重近53.8%，居3類別之冠。

根據現行規定，僅本國成年合夥人或股東3人以下的本國登記合夥組織或公司，可開立數存帳戶，3家純網銀先前向金管會申請業務試辦獲准，有限開放法人進行面對面身分驗證開數存戶。

侯立洋表示，目前觀察純網銀試辦結果都不錯，金管會已請銀行公會研議，配合純網銀試辦方式，思考調整法人開數存帳戶的規範。（編輯：黃國倫）1130328