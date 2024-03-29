三商壽2023年底RBC再下滑 資本仍顯著不足

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（中央社記者羅元駿台北29日電）三商美邦人壽今天公告2023年稅後虧損新台幣95.2億元，去年底RBC下降至111.09%，仍處於資本顯著不足，主要是台美利差大，加上外匯避險成本高，三商壽表示，董事會已通過相關籌資計畫盼提升RBC，另外，淨值比已回升至2.97%，對於回到法定標準3%審慎樂觀看待。

依現行規定，金管會以每半年度為基準，要求保險業資本適足率（RBC）不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

三商壽今天發布新聞稿，公告2023年稅後虧損95.2億元，與2022年相比整體虧損金額雖已縮減41.4億元，卻又逢接軌ICS（新清償能力制度）強化風險資本加計，致使2023年RBC由年中140.23%下降至年底的111.09%，仍處於資本顯著不足。

三商壽表示，持續調整資產配置，強化股票部位操作，2023年底淨值比已由年中2.84%回升至2.97%，已接近達標，對淨值比回升至法定標準審慎樂觀看待。

針對RBC不足部分，三商壽3月董事會通過各項籌資規劃，除再次通過普通股現增案，並將私募案由原本普通股外，新增納入特別股及國內可轉換公司債，擴大籌資管道，後續各項規劃若順利推展，RBC可望回升到法定標準以上。

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三商壽表示，目前美國聯準會（Fed）下半年降息態勢已趨明朗，避險成本未來可望下降；此外，在國內外股市持續上漲、美元升值2大加持下，預期在金融資產未實現獲利回升及外匯利益同步挹注下，壽險業獲利表現可期。

展望未來，三商壽以強化經營體質、改善財務結構為首要任務，並指出公司過往銷售高利率的保單較少，因此保險負債資金成本較低，有利於ICS接軌，且積極引進策略投資人、提升投資效益，以達成財務指標標準為目標。（編輯：潘羿菁）1130329