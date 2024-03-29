電電公會：發展AI算力需足夠電力 政府應支援調配

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（中央社記者吳家豪台北29日電）集結8大公協會的AI創新應用聯盟成軍，電電公會理事長李詩欽表示，為了發展AI算力提供產業運用，需要足夠電力，呼籲政府多做電力支援與調配。另有業者認為，國外廠商主導AI軟體，台廠若僅參與硬體製作恐讓台灣淪「AI殖民地」。

電電公會今天舉辦75週年慶產業高峰論壇，集結8大公協會共同倡議支持「AI創新應用聯盟」，包括台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）聯合台灣人工智慧晶片聯盟、國家生技醫療產業策進會、台灣雲端物聯網產業協會、中華民國資訊軟體協會、智慧產業電腦物聯網協會、光電科技工業協進會、台灣資通產業標準協會等8個單位，共同承諾支持AI創新，推動人工智慧（AI）應用。

談及AI電力需求，李詩欽接受媒體採訪指出，政府應該多做電力支援與調配，為未來的電力開發、提升電力韌性進行更多投資。他表示，AI創新應用聯盟已推動一段時間，台灣在AI硬體和算力方面可以提供很強的基礎，然而算力是否有運用到產業、滿足台灣民眾的需要，值得討論。

業界認為，台灣廠商參與AI硬體製作，但軟體卻由國外廠商主導，恐讓台灣淪為「AI殖民地」，這是很嚴重的事情。

李詩欽說，AI創新應用聯盟的其中一個目標，是希望有財力、有資源的大公司投入新創育成，讓更多台灣新創公司能立即得到資源。

其次是擴大AI應用，李詩欽說，這是現在最需要解決的問題，台廠打造的硬體提供太多算力給國際大廠和客戶，都沒有留在台灣，然而台灣也有國內需求，例如健保實施20多年來累積大量資料，可以思考如何運用，甚至金融業和中小企業也需要算力，否則將來面對競爭很難趕上腳步。（編輯：楊凱翔）1130329