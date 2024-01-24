電電公會：台商印度布局不足 應深入內需市場

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）理事長李詩欽今天接受媒體採訪表示，供應鏈加速移轉，印度已成為全球重要市場，但台商在印度布局「其實是不夠的」，除了設廠之外，應該更深入印度內需市場，不一定要拚價格，也可以嘗試打進高階市場。

李詩欽進一步指出，台商海外設廠以前集中在1個地點，現在分散到3、4個地區，挑戰很大，需要政府更多關注，不能只靠會員廠商自己打拚，呼籲政府提供更多支持、共同合作。

電電公會今天舉辦歲末感恩聯誼餐會，回顧過去1年成果及展望未來機會，今年電電公會將慶祝成立75週年，安排多場國內外活動，包括前往泰國、墨西哥、歐洲、美國和印度的訪問團。

李詩欽致詞提到，2023年電電公會在國際合作與交流方面取得重大成果，包括台美、台灣與墨西哥、台灣與歐洲、台灣與日本，以及與新南向國家的產業鏈結合作。

展望2024年，他表示，電電公會將持續推動國際合作，加強與各國的經濟連結，包括與印度資訊科技大公司及新創公司的互訪與投資等，也將舉辦國際產業高峰論壇等活動。

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在國內產業服務方面，李詩欽說明，電電公會大力推動電動車供應鏈的電動化和智慧化，協助台灣產業在人工智慧（AI）領域提升競爭力。

李詩欽強調，電電公會各項參訪將陸續啟動，協助會員廠商深耕全球經貿布局，致力拓展更多國際合作機會，加強與政府及產業鏈結，強化台灣與各國之間的經濟連結，電電公會對於市場景氣抱持著正面樂觀的態度，期盼繼續帶領會員廠商走出新局。（編輯：張若瑤）1130124