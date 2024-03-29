台硝遭點名輸俄？經部：廠商無製造火藥原料能力

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（中央社記者曾智怡、吳睿騏台北29日電）外電報導台硝生產的原料供應俄羅斯製作成火砲，經濟部表示，依法硝酸纖維類型產品含氮量高於12.2%，需經核准才能出口，而台硝僅生產12.2%以下產品、並無製造12.2%以上的原料能力，國內僅軍方有生產能力。

外電報導，台硝生產的原料供應俄羅斯製作成砲彈，台硝公司下午告訴中央社記者，先前已經將相關資料、訊息及回覆提供給經濟部國際貿易署，因此不再回應。

經濟部官員表示，根據「事業用爆炸物管理條例」，硝酸纖維類型產品若含氮量高於12.2%，因可作為無煙火藥原料，依法要經過核准才能進出口；而台硝並無製造含氮量12.2%以上原料能力，國內僅軍方有生產能力。

官員表示，台硝僅有生產氮含量12.2%以下產品，以海關資料來看，自俄烏戰爭開始，台硝便沒有將產品出口到俄羅斯，過去1年也沒有出口至土耳其轉口貿易，目前相關規範都依現有法規管理。

台硝含氮量低於12.2%的硝化纖維，近3年主要銷往越南、美國及馬來西亞，土耳其僅占3.1%，無出口俄羅斯及白俄羅斯相關紀錄，主要用於木器、皮革、紙製品的表面塗層。（編輯：潘羿菁）1130329