台灣賣俄國火藥關鍵成分？經部：管制產品並無出口紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北26日電）英烏智庫報導，俄羅斯進口的硝化纖維素約有20%來自台灣。經濟部表示，含氮量超過12.5%的硝化纖維素為管制產品，經查後台灣並未有出口紀錄，國內也無廠商生產，經濟部將密切關注是否有第三國轉運跡象，並嚴格把關國內出口管制。

硝化纖維素是無煙火藥的關鍵成分。英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）與烏克蘭「國防改革中心」（Centre for Defence Reforms）的聯合調查報告指出，俄羅斯進口的硝化纖維素約有20%來自台灣，台灣是俄國排名前3大硝化纖維素來源。

對此經濟部貿易署表示，低於管制的硝化纖維素主要出口至越南、美國及馬來西亞等地，全年出口額低於500萬美元，用途是木器、金屬、皮革、紙製品表面塗層及黏著劑。

2022年4月，歐盟宣布禁止對俄輸出含氮量超過12.5%的硝化纖維素，為配合國際管制，經濟部貿易署也已將此類產品列為管制，廠商出口需事先申請；根據海關2021年至2024年1月出口統計，台灣並無出口紀錄。

經濟部官員表示，目前國內有能力生產含氮量超過12.5%的硝化纖維素為軍方單位，民間公司並未生產製造此類產品。

對於是否有經第三國轉運，或是把商用產品轉為軍用的情況，經濟部表示，會進一步分析相關產品成分，避免武器擴散風險。

國內法規管制方面，經濟部貿易署表示，已將初次違規出口俄羅斯的罰則提高逾15倍，達新台幣100萬元，並要求廠商切結，確認高科技貨品最終不得輸往俄羅斯。（編輯：翟思嘉）1130226