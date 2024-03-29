集保攜手台北大學、永豐投顧打造台灣ESG評等品牌

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（中央社記者潘智義台北29日電）台灣集保結算所今天宣布與台北大學商學院企業永續發展研究中心、永豐證券投資顧問簽署合作協議，即日起於集保結算所「公司投資人關係整合平台」提供台北大學、永豐投顧的ESG評鑑。

集保發布新聞稿指出，台北大學「台灣永續評鑑」、永豐投顧「SinoPac+ ESG 評等」ESG（環境保護、社會責任、公司治理）評等結果，評等範圍涵蓋超過800家台灣上市櫃公司，並開放予一般投資大眾免費檢索運用，提供更多元的ESG投資參考指標。

集保結算所總經理陳德鄉表示，2019年以來，集保結算所已陸續成為全球6大ESG評等機構在台灣的主要合作夥伴，凸顯全球ESG評等機構對於集保結算所專業與中立角色的肯定。

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國立台北大學商學院企業永續發展研究中心主任池祥麟表示，台灣永續評鑑結合國外永續趨勢與國內政策法規，即時回應政府政策要求，不但能接軌國際，並能貼近在地，期能引導企業重視ESG，達成企業、投資人及社會三贏的正向循環。

永豐證券投資顧問公司總經理李學詩表示，永豐投顧自2020年，引進國際永續會計準則（SASB），並結合在地產業共通永續議題，為投資人量身打造具財務重大影響的永續指標，建置SinoPac+ ESG評鑑系統。（編輯：林興盟）1130329