台積電上漲15元 台股勁揚187點衝20409點創新高
2024/4/2 09:10（4/2 09:17 更新）
（中央社記者張建中台北2日電）美股主要指數1日漲跌互見，道瓊工業指數下跌240.52點，費城半導體上揚56.89點。台股今天隨著費半指數走高，早盤指數上揚187.01點，達20409.34點，創新高。
台積電美國存託憑證（ADR）勁揚4%，激勵台積電今天早盤攀高至785元，上漲15元，市值重登20兆元之上，達20.35兆元，貢獻大盤約122點。
鴻海、聯發科、聯電及日月光投控等電子權值股也紛紛走高，整體電子類股指數上揚逾1%，為多頭指標。（編輯：張均懋）1130402
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