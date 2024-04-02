日月光環旭墨西哥2廠年中營運 中國以外營收逾4成

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）封測大廠日月光投控旗下環旭電子今天表示，波蘭新廠和墨西哥2廠預計今年年中建設完成並投入營運，鎖定汽車電子和工業用客戶，目前海外工廠營收占總營收比重約41%，較2022年占比逾30%增加。

台灣台中潭子廠和越南廠第2期廠房，預計2025年初投產，其中潭子廠將用於生產車用功率模組。

環旭統計到2023年底，在全球12個國家（含地區）擁有30個生產據點，海外工廠營收占總營收比重約41%，較2022年占比逾30%增加。

環旭電子積極在全球擴充產能，日前回應線上投資人提問，今年在波蘭原址增建第2棟廠房，同時在墨西哥大型工業中心瓜達拉哈拉（Guadalajara）新建第2工廠。

環旭今天透過2023年報透露，波蘭新廠和墨西哥2廠，預計今年年中建設完成並投入營運，新增產能用於服務汽車電子及工業領域客戶。

除了墨西哥和波蘭，環旭並透露，正在新建的台灣台中潭子廠和越南廠第2期廠房，預計將在2025年初建成投產，其中，台灣潭子廠將用於生產車用功率模組，越南廠2期廠房將用於服務消費電子及工業領域客戶。

環旭也表示，持續投資北美、東歐、亞太地區產能，成立區域性電子代工服務（EMS）業務部門，直接服務在地客戶，發揮在地製造服務和差異化特性，拓展汽車電子、工業類等業務。

環旭電子分析，地緣政治因素和貿易保護主義影響，歐美企業為減少供應鏈不確定性和風險，更注重在區域內補強供應鏈，電子製造服務產業朝向東南亞、印度、墨西哥、東歐轉移，環旭順應全球化需求、在地化服務的發展趨勢，布局全球產能，提供客戶先進製程、彈性產能及在地化服務。

根據資料，環旭電子從2018年起啟動全球在地化策略布局，2018年環旭併購波蘭廠，2020年併購歐洲EMS企業法國飛旭集團（Asteelflash），2021年越南廠投產，2022年環旭在台灣南投南崗二廠投產。

環旭電子也擴大智慧製造，2023年中國上海張江廠關燈工廠升級，機器人手臂數量擴充2.5倍，整合工業4.0、人工智慧、戰情室、自動搬運車AGV、自動化物料搬運系統AMHS、智慧倉儲、自動調度、遠端程式控制和數據收集等技術。

環旭指出，持續提升亞洲、歐洲及北美區域生產據點的智慧製造能力和自動化水準，規劃在2028年擁有5座關燈工廠，達到全面自動化生產。

從客戶端來看，環旭在工業類產品主要客戶包括Honeywell、Zebra、NCR等，在雲端及儲存類主要客戶包括聯想（Lenovo）、美超微電腦（Supermicro）、輝達（Nvidia）旗下網通晶片商邁倫（Mellanox）等。

在汽車電子領域，環旭主要客戶包括法國法雷奧（Valeo）、美國BorgWarner、加拿大Magna、日本日立（Hitachi）、Wolfspeed等。（編輯：郭無患）1130402