文曄完成收購加拿大通路商Future 強化全球布局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北3日電）半導體通路商文曄2日深夜發布重大訊息宣布，成功完成以38億美元（約新台幣1219億元）收購加拿大通路商Future Electronics Inc，將以台北和蒙特婁的雙總部架構，打造世界級的電子元件通路商。

文曄表示，此次收購對文曄成功轉型為全球一流企業，是具有重大意義的里程碑，2個高度互補的業務模式相結合，強化了文曄科技在國際市場的領先地位，並透過充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為客戶和供應商提供更多價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文曄董事長及執行長鄭文宗說，Future擁有廣泛的供應商和客戶群以及專業的管理團隊和員工，期待與世界各地的所有優秀員工一起開啟文曄的新篇章。

Future總裁及執行長貝格（Omar Baig）表示，2家公司擁有共同的文化，並都充滿創業精神，這使得全球的員工能夠充分發揮所長。作為文曄的一部分，Future將繼續執行長期策略，如同過去56年來一樣，持續為供應商和客戶提供最高水準的服務。（編輯：郭無患）1130403