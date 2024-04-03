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花蓮規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上
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遠雄：大巨蛋結構安全 中信兄弟主場賽事正常舉辦

2024/4/3 12:02
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（中央社記者賴言曦台北3日電）花蓮近海今天上午發生芮氏規模7.2地震，並有多起餘震。由於中信兄弟將在今天於大巨蛋舉辦賽事，遠雄表示，大巨蛋建築結構安全無虞，今天中信兄弟的主場賽事，目前預計正常舉辦，遠雄會持續與聯盟進行球場設施檢查，以確保球員與民眾安全。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域）。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，地震發生後，遠雄巨蛋公司立即啟動巡檢作業，經各單位初步盤點，商場棟與影城棟發生部分水管脫裂狀況，沒有人員傷亡及重大災情，大巨蛋建築結構安全無虞。

楊舜欽表示，中信兄弟今天將於大巨蛋舉辦的主場賽事，目前預計正常舉辦，遠雄會持續與聯盟進行球場設施檢查，以確保球員與民眾安全。

針對集團其他事業部分，楊舜欽指出，花蓮遠雄海洋公園在震後第一時間緊急閉園，並同步啟動全園查檢作業；遠雄悅來飯店也正在進行震後巡檢，目前僅有部分外牆磁磚剝落，飯店同時清點旅客及員工，並無人受傷，飯店結構體未受損傷。

至於相關營造案場，楊舜欽指出，地震級數4級以上工地因施工架、塔吊、電梯等需進行安全檢查，外牆作業將停工1天，所有工地也持續進行各工項安檢，以確保工地安全。（編輯：潘羿菁）1130403

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