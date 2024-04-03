研調：面板廠產能受地震衝擊 對價格影響待觀察

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（中央社記者潘智義台北3日電）研調機構集邦科技調查，今天花蓮地震造成友達全線機台皆停線檢修，陸續恢復中；群創除Fab6廠影響程度較輕微外，其他廠區當機的機台數眾多。

花蓮外海今天上午發生規模芮氏規模7.2地震，加上餘震不斷，集邦調查顯示，友達、群創大部分機台仍處於當機狀態。

考量友達、群創各廠區狀況不一，集邦預估此次地震將影響至少1至2天的生產，以2天計算，預估將影響4月生產面積約1.2%，且由於受影響區域較廣，幾乎所有廠區都遭受波及，各種應用的生產都可能受到一定程度的衝擊。

集邦預期，由於現階段電視面板備貨需求強勁，友達、群創的整體稼動率水位4月將分別提升至85%及83%，但受到地震影響，不排除稼動率可能進一步下調。

以各應用觀察，集邦調查，2家面板廠電視面板為主的廠區已近乎滿載，因此預計此次地震影響下，部分電視面板出貨可能受到影響。電視面板價格原先預期4月將維持上漲格局，但中小尺寸電視面板需求已出現放緩態勢。地震後，將持續關注中小尺寸電視面板價格的上漲動能是否能延續至5月。

不過，集邦評估，目前台系面板廠對電視面板價格影響力已下降，因此除非地震對於產線停產的衝擊拉長到一週以上，否則對電視面板價格發展趨勢影響有限。

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資訊電子（IT）面板方面，集邦指出，液晶顯示器（Monitor）面板近期出現較強勁的備貨需求，但由於部分廠區稼動率仍有餘裕空間，仍可觀察產線陸續恢復後，是否能將需求補上。液晶顯示器面板價格近期開始出現明顯反彈，加上需求持續好轉，將關注地震對產能的影響是否有機會持續推升，並擴大價格上漲力道。

不過，集邦表示，筆電面板目前需求持續維持疲軟，且面板廠仍有庫存予以因應，預估現階段對出貨影響相對較小；但邁入第2季，筆電面板需求將逐步增強，對於極欲拉抬價格的面板廠而言，是否有機會藉地震對產能的衝擊，開始調漲筆電面板價格，將是未來1至2個月的觀察重點。（編輯：楊蘭軒）1130403