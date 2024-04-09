伺服器客戶拉貨增溫 南俊第1季營收年增逾4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北9日電）滑軌廠南俊受惠伺服器客戶拉貨增溫，加上傳統滑軌客戶庫存逐漸去化完畢，3月營收新台幣1.66億元，年增率達40.67%，也比2月大幅成長67.6%，創7年來同期新高。

南俊2023年第1季營收4.06億元，年增率41.57%，也創下近6季最佳成績。單月營收和單季營收年增率雙雙超過4成。

由於營收規模擴大，產品組合持續優化，高階伺服器滑軌占比提升，法人看好南俊今年第1季毛利率有機會挑戰去年第4季寫下的歷史紀錄24.9%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南俊陸續取得CSP（雲端服務供應商）訂單，看好伺服器導軌需求增加，持續擴張產能，去年董事會通過投資1500萬美元在越南成立子公司，目前先在越南承租現有廠房投入生產，最快今年第4季開始量產出貨，貢獻業績。

南俊上週公告在胡志明市西邊的龍安省友盛工業區，取得5萬平方公尺（約1.5萬坪）的土地使用權，準備自建廠房，今年動工後，新廠預計3年內完工投產，屆時產能將進一步擴大。（編輯：張均懋）1130409