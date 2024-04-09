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有成精密預計5月上市 估太陽能需求回溫

2024/4/9 19:38
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（中央社記者張建中台北9日電）太陽能暨半導體設備零組件廠有成精密預計5月掛牌上市，董事長陳思銘今天表示，受太陽能市場持續調整影響，今年第1季營運表現不盡理想，不過目前需求已逐步回溫。

有成精密下午舉行媒體交流會，陳思銘說，有成精密成立於2003年，切入離子植入機零組件市場，2008年跨足太陽能模組，近年進一步擴展儲能領域。

陳思銘表示，過去1年太陽能市場經歷2次需求斷崖式下墜，產品平均售價滑落，影響去年總營收降至新台幣45.02億元，年減19.57%，稅後淨利1.94億元，每股純益3.2元。

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陳思銘指出，因太陽能市場持續調整，今年第1季營運表現不盡理想，累計前2月營收3.55億元，年減65.84%，不過，目前需求已逐步回溫。今年將積極搶攻歐洲地面大型太陽能電廠市場，並拓展儲能市場，期望能支撐今年整體綠能業績。

至於半導體設備零組件業務，陳思銘說，有成精密將拓展日本、美國及歐洲等海外市場，同時擴展薄膜沉積設備領域，希望能帶動半導體業績穩定成長。（編輯：楊蘭軒）1130409

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