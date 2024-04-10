美股漲多跌少 法人：台股籌碼偏多伺機攻高

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（中央社記者吳家豪台北10日電）投資人靜候本週將公布的美國重要通貨膨脹數據和大企業財報，美股漲多跌少。法人指出，台股籌碼面轉為偏多格局，有機會挑戰更高位置。

美股道瓊工業指數9日微跌9.13點或0.02%，收38883.67點，標準普爾指數漲7.52點或0.14%，收5209.91點；那斯達克指數上揚52.68點或0.32%，收16306.64點，費城半導體指數漲45.420點或0.94%，收4870.809點。

台股9日受到台積電攻上820元新天價激勵，加上金融勁揚，重電、航運和鋼鐵等助攻，加權指數盤中觸及20820.81點新高，終場大漲378.5點，收20796.20點，再創歷史收盤新高，成交值新台幣4423.01億元。投信買超7.43億元，連26買；外資及陸資買超205.62億元，終止連2賣。

產業訊息部分，隨著個人電腦（PC）市場回神，品牌廠華碩3月營收達新台幣497.35億元，年增0.99%，較2月強彈40.8%，為2022年9月以來、近1年半新高。

代工廠廣達受惠季底拉貨效應，3月合併營收新台幣1017.09億元，月增20.7%，重返千億元大關，寫下近4個月新高。仁寶3月合併營收達779.9億元，月增35.6%，同樣登上近4個月高點。（編輯：張均懋）1130410