耀登3月營收月增25% 衛星地面接收設備今年出貨

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（中央社記者潘智義台北10日電）射頻暨測試廠耀登科技受惠3月天線產品持續出貨暢旺，今天公布3月合併營收為新台幣1.37億元，月增25.69%，年減2.28%，耀登並鎖定於今年出貨衛星地面接收設備。

耀登表示，3月天線產品持續暢旺，相關業績年增、月增皆超過5成，但由於代理的量測設備今年交貨期集中在下半年，導致3月營收受到影響，不過，預計仍可逐季回溫。

全球最大國際太空衛星展「Satellite 2024」落幕，參展企業包括全球知名低軌衛星運營商SpaceX、Eutelsat OneWeb、亞馬遜Kuiper、Telesat，以及傳統同步衛星運營商SES、Iridium、Intelsat等。

耀登指出，此次於衛星展展出的全新低軌衛星地面接收設備的尺寸與規格，可同時覆蓋高、低軌的基頻，平板天線可以同時接收高、低軌兩種不同的通訊方式。

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耀登說明，公司在衛星領域已耕耘多年，已為歐系低軌衛星營運商平板天線接收設備設計廠商，目前進行最後系統整合。中華電信與Eutelsat OneWeb已簽署低軌衛星服務獨家代理契約，預期今年第2季，中華電信低軌衛星訊號可望開始啟動，耀登也將目標鎖定於今年出貨衛星地面接收設備。

耀登表示，隨著電信市場朝向5G、B5G（Beyond 5G）和6G的發展，以及上週在花蓮發生的強震，台灣首次將低軌衛星用於地震救災行動，地震救災行動凸顯了衛星在應對災害和提供緊急通訊方面的重要性，未來電信市場將更積極地納入衛星網路。（編輯：楊凱翔）1130410