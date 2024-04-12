深化新南向布局 金管會准遠銀申設新加坡分行

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（中央社記者謝方娪台北12日電）為深化新南向布局、擴大海外資產規模，遠東國際商業銀行擬將原有新加坡代表人辦事處升格為分行，於今天取得金管會同意。

金管會今天宣布同意遠銀向新加坡主管機關申設新加坡分行。

遠銀考量拓展東南亞市場重要性、順應國銀在東協市場布局趨勢，加上新加坡與台灣雙邊貿易密切，符合遠銀南向布局策略，因此規劃將新加坡辦事處升格為分行，以完善國際化布局，擴大海外資產規模。

目前遠銀海外據點共有1家分行及2家代表人辦事處，分別為香港分行、新加坡及越南代表人辦事處。

金管會統計，共13家本國銀行在新加坡設有分支機構，包括12家分行及遠銀所設的1家代表人辦事處。若遠銀後續順利將辦事處升格分行，將是國銀在新加坡設立的第13家分行。

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已在新加坡設有分行的國銀，包括第一銀行、臺灣銀行、華南銀行、兆豐銀行、彰化銀行、土地銀行、國泰世華銀行、中信銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行及上海商業儲蓄銀行。

今年以來本國銀行對新南向國家放款趨熱，根據金管會統計，今年前2月國銀對新南向國家放款增加新台幣562億元，已達年度新增放款目標的89%，有望首季即達陣全年目標。（編輯：翟思嘉）1130412