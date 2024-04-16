華泰名品城砸48億設嘉義店 全期開幕拚營收上看60億

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（中央社記者何秀玲嘉義16日電）華泰名品城嘉義展店計畫今天曝光，將投入新台幣48億元，規劃地上2至3層的OUTLET商場，華泰大飯店集團副董事長暨執行長陳炯福表示，該案場鄰近台積電嘉義廠僅1公里，周邊還有故宮南院、馬稠後產業園區，力拚全期開幕營收達50至60億元，成為南部OUTLET最高營收。

華泰名品城首間店位於桃園青埔，2015年開幕，經過3期全開，2023年營收120億元，坐穩OUTLET單店營收王寶座。看好中南部消費實力，陳炯福今天宣布華泰名品城第2間OUTLET將落腳嘉義。

嘉義縣政府今天舉行高鐵嘉義站特定區產業專用區開發經營簽約記者會，陳炯福在會中表示，華泰名品城2015年在桃園青埔開出第1個據點，沒想到第2個據點找了10年。

華泰名品城嘉義店招商土地約3萬坪，為50年地上權開發案，華泰名品城將投入48億元，規劃地上2至3層的OUTLET商場，引進200間以上店舖，包括國際名品、時裝品牌、家居用品等，另外有大型室內美食廣場、主題餐廳、輕食、以及咖啡廳，並規劃親子遊樂區、公益文化空間等區域。

嘉義店共分為3期開發，預計於2025年動工，首期將在2028年營運，全案2032年完工營運。

陳炯福指出，嘉義店和桃園店不同之處，因阿里山為觀光景點，使嘉義成觀光大縣，如何與當地觀光資源結合，並協助嘉義商圈將住宿期間拉長，那才是立基點跟挑戰。華泰名品城OUTLET跟百貨公司差別是，將類別打散，提供真正可吸引消費者來的品牌組合，才能創造提袋率。

他認為，至於南北消費者喜歡的精品品牌都一樣，因此如何說服精品大品牌打破「台灣僅有一家OUTLET」的慣例，「只要品牌有庫存，就有機會開OUTLET」。（編輯：潘羿菁）1130416