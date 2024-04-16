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蘋果庫克將訪問印尼峇里島 18日見佐科威

2024/4/16 17:19
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（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）印尼通訊與訊息部長布迪表示，蘋果公司（Apple）執行長庫克明天將抵達峇里島，為「蘋果開發人員學院」（Apple Developer Academy）揭幕，18日則將與總統佐科威見面，並討論在印尼投資的機會。

印尼「羅盤報」（Tempo）等媒體報導，通訊與訊息部長布迪（Budi Arie Setiadi）今天表示，蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）明天將訪問印尼，預計先前往峇里島，隔天再與總統佐科威（Joko Widodo）見面。

布迪透露，庫克訪問印尼的目的之一是討論在印尼投資的機會。

他說：「將會有宣布投資...可以確定的是，來自美國和世界各國的大公司都將在印尼進行大量投資。先等等，明天會有驚喜。」

傳播司長烏斯曼（Usman Kansong）則表示，庫克明天將為峇里島的「蘋果開發人員學院」揭幕。

目前「蘋果開發人員學院」在雅加達近郊唐格朗（Tangerang）和鄰近新加坡的巴淡（Batam）都設有據點。

早前，布迪就曾經透露庫克4月將訪問印尼，他當時表示，這足以證明印尼的數位產業發展具有潛力，並指出，庫克訪問印尼期間，將會討論透過「蘋果開發人員學院」培育數位人才的議題。另外，也可能討論建立製造蘋果產品工廠的計畫。

布迪也透露，微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）將會在30日訪問印尼。

3月底，通訊與訊息副部長內扎（Nezar Patria）表示，微軟和蘋果都表示有意在印尼投資。他說：「若他們有興趣在這裡投資，我們將張開雙臂歡迎他們，因為這將提高我們國家的能力。」（編輯：陳承功）1130416

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