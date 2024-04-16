去年無人繼承遺產繳庫總額1.17億 單筆最高2000萬元

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（中央社記者羅元駿台北16日電）民眾去世後遺產無人繼承，清償債務後若有剩餘，依法將歸屬國庫；財政部統計，2023年有56案、合計新台幣1億1706萬元，其中單筆最高為2000萬元。

民法規定，無人承認繼承遺產於公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，若有剩餘，歸屬國庫，其中現金部分解繳國庫、非現金部分移交財政部國產署；實務上會由法院選任遺產管理人，如律師、地政士、會計師等代為處理。

財政部國庫署今天發布統計，2023年無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫有56件，總金額為1億1706萬385元；其中單筆最高金額為2000萬元，全數歸入國庫供國家政務推動統籌運用。

國庫署副署長馬小惠說明，去年總金額與2022年4.58億元差異大，主要受單件金額影響，2022年單件最高2.88億元、2023年單件最高2000萬元。

馬小惠補充，無人承認繼承遺產可能為沒有繼承人，或是產權關係複雜、債務大於財產價值，拋棄繼承等原因。

國庫署統計，近5年無人承認的繼承遺產現金繳庫，合計共8億8790萬餘元。其中最高為2022年4億5831萬餘元，其次是2020年1億7575萬餘元，2023年1億1706萬餘元為近5年第3高。（編輯：楊凱翔）1130416