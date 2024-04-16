台灣Outlet遍地開花 業者：須突破兩大瓶頸

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（中央社記者何秀玲嘉義16日電）高雄義大、台中麗寶深耕Outlet，華泰名品城2015年則在桃園青埔開幕，隨後日本三井、高雄SKM Park Outlets陸續投入營運，去年底華泰名品城更宣布插旗嘉義，全台共有8家Outlet鼎立。

業者指出，台灣Outlet應已飽和，有兩大瓶頸須突破，一是人口數不夠，二是國際品牌緊縮Outlet店。

百貨業者表示，Outlet除了要設在郊區、與正價店區隔之外，現在一大瓶頸是人口數。一家Outlet推估需有200至550萬人支撐，但台灣僅有2300萬人，僅能容納6至7家Outlet，「台灣要再開（Outlet）不是沒機會，那要看正價店能開多少家」，如果正價店繼續開店，只要有庫存，就可能有機會支撐Outlet。

另一個瓶頸是一線國際精品展店策略疫後出現大轉變，有的關閉Outlet店，有的秉持「全台僅有一家Outlet，絕無分號」，不願有過多Outlet店影響正價品牌，Outlet業者必須花時間說服，但也不易突破。

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另外，台灣Outlet經常出現「固定咖」的輕奢品牌，其實這些品牌通常都有Outlet產線，不是靠正價店庫存，使得Outlet商品可源源不絕；然而招商影響集客力，如果商場僅推出Outlet產線的商品，也不容易與百貨公司產生區隔化。

華泰名品城今天插旗南部，喊出全三期開幕將衝新台幣50至60億元營收，加上目前新光三越旗下高雄SKM Park Outlets今年將衝40億元、高雄義大今年估50億元，以及台南三井2期商場預計明年開幕，有望讓台南三井營收突破50億元大關，南部Outlet將上演四強爭霸。（編輯：張良知、楊凱翔）1130416