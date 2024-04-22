國際原料報價小跌 豐興廢鋼、鋼筋開平盤

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（中央社記者賴言曦台北22日電）條鋼廠豐興今天表示，雖然國際廢鋼報價小跌，但廢鋼廠商交貨意願反而增強，因此本週國內廢鋼收購價以平盤開出，牽動鋼筋基價同開平盤，每噸分別維持新台幣1.11萬元、1.97萬元。

豐興今天開出本週最新盤價，國內廢鋼收購價、鋼筋基價皆以平盤開出，型鋼產品因市場行情波動較小，本週持續以平盤每噸2.67萬元開出。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼每噸跌至365美元，美國貨櫃廢鋼每噸跌至363美元，澳洲鐵礦砂每噸由111.2美元漲至116.9美元。

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豐興說明，中國官方對於鋼廠無序生產的情況已出手管控，市場預期鋼價有撐，其中螺紋鋼產品翻漲，激勵產業情緒轉好，使鐵礦砂隨鋼品市場反轉向上。

至於美國廢鋼則因美元上漲、日本廢鋼價格下修等因素，小幅修正，不過日本廢鋼雖然報價下跌，但報價量增多，種種因素支撐國內廢鋼行情持穩，本週國內廢鋼以平盤開出，牽動鋼筋同步開平盤。（編輯：郭無患、張均懋）1130422