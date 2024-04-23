內需消費外食挹注 首季餐飲營收達2759億創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北23日電）經濟部今天發布3月零售及餐飲業營業額統計，受惠內需消費和外食動能，累計首季零售業、餐飲業營收達新台幣1兆1424億元、2759億元，雙雙呈現正成長，其中餐飲業營收創歷年單季新高，年增8.1%。

經濟部統計處今天公布3月零售業營業額為3730億元，年增0.7%，累計首季營收為1兆1424億元，與單月同樣創下歷年同期新高，年增3.1%。

進一步分析，3月綜合商品零售業營收為1208億元，年增4.1%，國際觀光客回流、新商場加入營運及新品推出等，皆挹注百貨公司、超級市場和便利商店營收呈現成長。

汽機車零售業則因去年缺料緩解，進口車供應增加，墊高比較基期，3月營收為714億元，年減4.5%。經濟部統計處副處長黃偉傑說明，若排除汽車營收以及物價因素，3月零售業營收依舊維持正成長。

展望未來，黃偉傑預估4月零售業營業額為3698億元至3809億元，預估成長幅度介於0%至3%，主因為高基期使增幅收斂，且隨著出國旅遊人潮增加，也須觀察是否影響國內消費動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

餐飲業方面，黃偉傑表示，受惠商務及觀光客持續回流，以及新品牌、展店及優惠活動挹注，推升3月營業額875億元，為歷年同期新高，年增13.6%；其中餐館、飲料店3月營收同樣創下歷年同期新高，分別達733億元、100億元。

黃偉傑指出，首季餐飲業營業額2759億元，創歷年單季新高，年增8.1%，3月餐飲業成長高達雙位數，顯示外食動能強勁，且受蘇丹紅食安風暴的影響並不明顯；預估4月餐飲業營業額估介於835億元至860億元，年增2.4%至5.4%。（編輯：楊凱翔）1130423