業界大將入閣 龔明鑫：未來立院備詢時心情恐要調適

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）新內閣人事陸續出爐，其中財經內閣大爆黑馬，找來業界大將，讓外界眼睛為之一亮。準行政院秘書長、現任國發會主委龔明鑫表示，可以感同身受，他們應是希望對國家有貢獻，但擔任政府官員心情可能需要調適，不要忘記初衷就好。

總統當選人賴清德5月20日將就職，近日陸續公布內閣人事，其中財經內閣最受矚目，主要從商界及教育界拔擢人才。

國家發展委員會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝接任，金融監督管理委員會主委由政治大學商學院副院長彭金隆接任，公共工程委員會主委為前中油董事長陳金德，中央研究院資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男接數位發展部長，國家科學及技術委員會主委由南台科技大學校長吳誠文出任。

Yahoo TV「齊有此理」專訪現任國發會主委、準行政院秘書長龔明鑫，內容於今天中午播出。主持人王時齊詢問，新財經內閣人選延攬業界人才，未來要適應政治環境可能有所挑戰，有無建議或提醒。

龔明鑫表示，他們願意放棄手上工作，公司相關業務都要切乾淨，把所有財產信託，尤其政府薪水跟業界相比差很非常多，雖然這些人基本上不缺錢，但「對他們影響不能說不大」。

不過龔明鑫表示，他能夠感同身受，因為8年前，他也是想著自己過去做政策研究，如果有機會進入政府，對國家有所幫助，或許有機會對國家有所貢獻。

王時齊直言，這些業界人士進入政府，未來還要在立法院接受考驗，挑戰會非常大。龔明鑫則說，這些人過去多數已成為成功者，在公司裡面比較少受到批評，未來於立法院接受備詢時，心情要有所調適，把自己想要表達的道理講清楚比較重要，不要忘記初衷就好，「我們進政府，就是為國家做事情」。

王時齊追問，有些人選被質疑曾經違反證交法，龔明鑫對此回應，有些人過去難免有些疏忽，但未來只要把工作做好，就是國家之福。

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至於準行政院長卓榮泰如何說服龔明鑫擔任行政院秘書長，龔明鑫表示，卓榮泰認為他（龔明鑫）曾任政務委員，擔任國發會主委期間也兼任政委，不論行政院或是財經部會，經驗豐富且熟悉，擔任秘書長職務銜接時會比較順手。

此外，卓榮泰看好龔明鑫過去8年在財經政策與相關議題的規劃與落實，希望日後繼續擔任要角，龔明鑫表示，有了過去經驗，他應該還是可以有些貢獻，且新職務是新的嘗試，也有學習機會。（編輯：林淑媛）1130424