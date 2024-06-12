捷克訪團：與台互惠發展半導體 探索氫能量子運算

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（中央社記者蘇思云、張璦台北12日電）捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）今天表示，捷克有意成為與台積電相關的中歐半導體生態系一環，長期目標是創建國內強大的半導體環境，台灣專家是最好的合作夥伴；未來盼探索氫能與量子運算領域合作的可能。

德拉霍斯率領訪團，於10日至15日訪台。捷克經濟文化辦事處今天上午舉行捷克研討會，介紹捷克概況、投資鼓勵措施等，現場吸引台灣廠商代表約50到60人與會，包括德拉霍斯、捷克科研創新部次長哈利科娃（Jana Havlíková）、行政院秘書長龔明鑫、國發會副主委高仙桂等都親自出席。

德拉霍斯致詞時表示，半導體絕對是現代科技世界不可或缺的基礎，這些小而重要的元件存在於智慧手機、電腦到汽車和工業機器人等一台台電子設備，支援快速數據傳輸和處理，是人工智慧（AI）、物聯網以及其他變革性技術發展的關鍵。

德拉霍斯表示，台灣在這之中扮演非常重要的角色，尤其是透過台積電及其供應鏈，在過去的30年間，台灣實現了真正的科技奇蹟，成為全球半導體生態系必不可少的角色。

不過，德拉霍斯指出，半導體關鍵產能集中在台灣，可能對全球供應鏈構成潛在風險；任何生產中斷，無論是因自然災害、地緣政治或資源短缺引起，都可能對全球多種行業造成嚴重影響。

德拉霍斯表示，他支持台灣開發多元化生產能力，在他國建設半導體廠，這種「友岸外包」（friend-shoring）的策略，需找到願意合作並共同建設半導體環境的盟國，他堅信捷克正是這樣友好的國家，也有意成為與台積電、半導體供應鏈相關的中歐半導體生態系一環。

德拉霍斯說，捷克可以從台灣夥伴獲得許多啟發和經驗，很高興台灣企業、機構願意分享其專業知識；台捷已開始在捷克共同發展研究中心，聚焦先進晶片設計、供應鏈韌性，以及半導體領域的人才培訓；捷克長期目標是創建國內強大的半導體環境，「台灣專家是最好的合作夥伴」。

德拉霍斯表示，捷克擁有許多優勢，包括具備強大的工業背景、高品質的教育和技術勞動力，加上捷克有優越的地理位置，靠近歐洲所有主要的晶片生產商，尤其靠近未來的台積電德勒斯登廠，車程距離可能不到兩小時，再加上現在華航提供布拉格直航，構成半導體供應鏈投資理想環境。

德拉霍斯指出，未來希望探索氫能與量子運算領域合作的可能性，捷克在電子顯微鏡生產上屬於世界領導者，這在晶片相關的品質控制中也扮演不可或缺的角色，可以說捷克已經參與全球半導體的生產過程。

德拉霍斯指出，不僅是捷克投資局、其他捷克政府單位也都準備好，協助廠商在捷克投資。目前在電子製造業已經有大規模的投資成功案例如富士康，他深信在半導體領域與台積電及其供應鏈廠商也能複製相同的經驗。正如中文諺語所說，「我們在正確的時間、地點和正確的人在一起」。

龔明鑫致詞時表示，很高興再次看到德拉霍斯率隊前來台灣，台灣跟捷克的關係不管是前總統蔡英文還是現任總統賴清德都非常重視，台灣跟捷克的關係發展基礎除了產業外，雙方也共享相同的民主跟自由價值。

龔明鑫表示，去年率團去捷克時，台積電後來也宣布在德國德勒斯登設廠，因此改變討論議程，看捷克是否可以成為歐洲重要的半導體供應鏈中心，一來德勒斯登距布拉格1個多小時車程，二來捷克擁有重要工業能量與人才，加上雙方具備堅實關係，若有任何問題都可以盡量解決。（編輯：楊凱翔）1130612