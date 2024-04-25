今年第5家 三商壽擬發50億元次順位債強化資本

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（中央社記者謝方娪台北25日電）為協助保險業順利接軌TW-ICS，金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，壽險業掀起發次債風潮，三商美邦人壽今天董事會決議擬公開募集發行10年期累積次順位普通公司債，上限新台幣50億元。

為協助保險業2026年順利接軌TW-ICS（台版保險業新清償能力指標），金管會2023年4月鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，不僅可計入自有資本計算RBC（資本適足率），也可比照保險業以其他形式持有的自有資本進行投資管理運用。

三商壽今天發布重訊公告，為強化財務結構、提升資本適足率，董事會決議擬公開募集發行10年期累積次順位普通公司債，上限50億元，得採一次或分次發行，並授權董事長依公司債發行市況，決定發行利率。

因應接軌國際新制，壽險業出現強化資本需求，在金管會鬆綁法規助力壽險業後，業界掀起發債潮，2023年國內共6家壽險公司發行次債籌資，包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽、富邦人壽、台灣人壽及凱基人壽（原名中國人壽），總規模逾1000億元。

今年以來，國泰人壽、新光人壽、南山人壽及富邦人壽均已決議再次發行次債籌資，三商壽成為今年第5家加入發次債行列的壽險公司。

國壽今年擬發上限500億元次債，寫發債規模新紀錄，新壽擬發上限80億元次債，南山人壽擬發上限300億元次債，亦創南山人壽史上最大發債規模。富邦人壽擬再發上限250億元次債，與2023年規模相當。（編輯：張若瑤）1130425