中磊首季獲利創同期新高 每股賺2.35元
2024/5/7 15:54
（中央社記者潘智義台北7日電）電信寬頻設備廠中磊電子今天公布第1季合併營收新台幣161.9億元，年增3.4%，歸屬母公司稅後淨利6.74億元，年增33.3%，合併稅後每股盈餘（EPS）為2.35元；營收、稅後淨利皆創同期新高。
中磊電子說明，受惠於高附加價值電信寬頻產品出貨，第1季毛利率達17.3%，年增3.6個百分點；合併營業利益為8.57億元，年成長31%。
中磊表示，全球數位經濟蓬勃發展，帶動寬頻網路基礎建設升級需求，網通產業迎向競速新紀元。近年拓展電信直效行銷業務有成，並持續優化產品組合，與全球電信客戶深化夥伴關係。
面對國際供應鏈局勢變化，中磊強調，推動全球布局，除原有北美及歐洲主力市場外，加速拓展印度及拉丁美洲等深具潛力的新興市場。
中磊指出，公司掌握下世代關鍵技術，提供全方位的寬頻解決方案，包括高速光纖接取設備、DOCSIS 4.0 Cable產品、5G固網無線接取設備（FWA）、商用網通設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品。（編輯：楊蘭軒）1130507
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