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宏達電首季每股虧1.08元 傳籌備新款中階機

2024/5/7 16:51
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（中央社記者江明晏台北7日電）宏達電今天公告首季財報，毛利率為41.3%，歸屬於母公司業主淨損新台幣9億元，每股虧損1.08元；宏達電近年耕耘虛擬實境領域，也傳出正在籌備新款中階機U24。

宏達電首季營收5.95億元，營業毛利率為41.3%，營業淨損12.1億元，營業利益率為負202.8%，歸屬於母公司業主淨損9億元，每股虧損1.08元，已連續虧損24季，但虧損幅度出現收斂趨勢。

宏達電過去為智慧型手機霸主，但市場競爭激烈，近年已淡出手機市場，轉攻虛擬實境領域，先前有消息指出，HTC傳出正準備發布新款中階手機，可能是U23系列的下一代U24系列，目前尚未獲官方證實，同時HTC也在俄羅斯市場推出全新平板電腦A101 Plus。

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宏達電持續布局虛擬實境領域，於美國消費性電子展（CES）期間推出針對開發者和企業打造的VIVE XR Elite追蹤配件，也計畫向美國500多個老年社區介紹引入Mynd Immersive沉浸式VR治療方案，並由VIVE產品提供協助。

宏達電先前也在2024 MWC（全球行動通訊大會）展出5G、XR等新技術，持續擘建元宇宙生態圈，攜手Capgemini和Intel，以Vran專網軟體為核心，整合AI、邊緣運算軟體和工業5G專網技術，共同推出5G專網工業網路解決方案。（編輯：楊蘭軒）1130507

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