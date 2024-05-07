中嘉擴大版圖加異業結盟策略 寬頻用戶年增近5%

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（中央社記者蘇思云台北7日電）中嘉集團今天表示，受惠於台北中正區服務版圖持續擴張，加上攜手「遠傳friDay購物」結盟合作，推升今年首季營運表現，中嘉寬頻第1季整體寬頻申辦量穩定成長，寬頻用戶數較去年同期成長近5%，推升寬頻滲透率邁向5成。

中嘉旗下的數位天空系統原本許可服務範圍就包含雙北全區，去年12月向國家通訊傳播委員會（NCC）申請台北市中正區今年1月開播獲得許可，因此，台北市中正區新增數位天空系統後，目前共3家有線電視系統，分別為獨立系統的聯維、寶福與中嘉的數位天空。根據NCC資料，數位天空在台北市經營區首季戶數達162戶。

中嘉集團今天發布新聞稿，自去年12月起，中嘉寬頻正式進駐台北市中正區營運，今年3月中正區的服務區域從10里擴大到15里，並因應全頻道開播祭出加碼優惠，創下寬頻單月總申辦量直接翻倍成長。

中嘉指出，除了持續擴張經營版圖、投入光纖到府網路建設外，考量智慧家庭已成趨勢，今年3月，中嘉寬頻攜手「遠傳friDay購物」，打造智慧生活系列方案，提供消費者可選擇更多智慧家電方案，資費部分，高達9成以上用戶都選擇1G光纖上網搭配數位有線電視的速率方案，帶動每用戶平均收入（ARPU）上揚。

中嘉指出，最多用戶選擇55吋電視套裝組合、占比近半達44%，其次為65吋電視套裝組合及Switch套裝組合並列、各占24%，可以發現大螢幕連網電視，已成為現代娛樂生活的重點。

此外，隨著愈來愈多人意識到媒體素養的重要性，中嘉寬頻積極投入媒體識讀推廣及媒體素養教育提升相關活動，將媒體素養精神長期向下扎根。

中嘉旗下共有12個系統，今年首季戶數共100萬5027戶，市占率約22.48%。（編輯：翟思嘉）1130507