明基材：今年首季營運上升 但獲利仍辛苦

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（中央社記者潘智義台北7日電）偏光片廠明基材料董事長陳建志今天表示，從疫情期間的供應鏈斷煉，到庫存增加，並在2023年消化差不多，2024年營運動能上升，但首季在競爭壓力下營收成長，獲利卻仍辛苦。

明基材今天舉行線上法人說明會，公布第1季合併營收新台幣45.93億元，季增20%、年增13%；歸屬母公司業主淨利0.36億元，季增6%、年減28%。基本每股盈餘0.11元。

陳建志指出，偏光片市場需求維持，但市場競爭壓力大，透過調整產品組合因應，今年首季醫材營收年增逾20%，下游客戶面板廠可望受惠第3季國際賽事，第1季為營運谷底，逐季上揚。

他說，第1季偏光片價格下滑，主因供過於求，2024年供需狀況與2023年類似，庫存已消化差不多，目前面板廠產能稼動率是否調整，將視2季銷售狀況而定。

明基材說明，花蓮大地震影響不大，主因有不同廠區支援，且有保險給付；至於日本大地震造成偏光片上游COP膜短缺，目前缺料問題已解除。

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針對下游面板廠積極研發微發光二極體（Micro LED），明基材總經理劉家瑞表示，已推出微發光二極體製程所需，巨量移轉用膠、封裝膠。另外，光學顯示模材，也可讓顯示螢幕色澤呈現均一性。

醫療部分，陳建志解釋，醫療產品第1季營收年增逾20%，占整體營收約3成，第2季可望再成長；隱型眼境市場有很大潛力，雖然晶碩、精華推矽水膠隱形眼鏡，但以代工為主，明基材最早推出矽水膠隱形眼鏡，且有自家品牌，具備市場優勢。另外，明基材目前車用營收占比不到1成，盼未來能夠提升。（編輯：潘羿菁）1130507