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醫材雙雄海外續傳捷報 新穎生醫、博晟生醫前進越菲

2024/5/7 20:22
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（中央社記者何秀玲台北7日電）生技股醫材雙雄東南亞市場紛傳捷報。新穎生醫今天公告公司開發的檢測試劑（IVD）DNlite-IVD103獲越南衛生部核發上市許可；骨科醫材廠博晟生醫今天獲菲律賓FDA通知，產品「愛膝康（RevoCart）」獲准取得醫療器械許可證，2家公司都將進行市場規劃，以期貢獻業績。

新穎生醫為興櫃醫材公司，自主開發的檢測試劑（IVD）DNlite-IVD103，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變（DKD）風險評估，已取得歐盟多國、台灣、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地的上市許可。

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新穎生醫表示，根據國際糖尿病聯盟（IDF）資料顯示，2021年越南糖尿病人口逾399萬人，糖尿病盛行率6.1%，過去10年成長1倍，在公司旗下的檢測試劑DNlite-IVD103取得越南核准上市許可後，公司將會進行後續的市場策略規劃，以期創造業績成長動能。

博晟生醫今年2月公告，愛膝康獲准取得泰國醫療器械許可證後，東南亞市場再傳好消息，今天公告接獲菲律賓FDA（食品藥物管理局）通知，愛膝康獲准取得菲律賓醫療器械許可證。博晟生醫表示，將於菲律賓詢求經銷商，負責愛膝康在當地的推廣及銷售。（編輯：潘羿菁）1130507

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