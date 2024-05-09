筆電面板價格部分回溫 研調：高階產品5月仍小跌

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（中央社記者潘智義台北9日電）研調機構群智諮詢報告指出，5月電視、液晶顯示器面板價格續漲，面板廠加大對筆電面板漲價訴求，5月部分筆電面板價格小幅回溫，但高階筆電面板價格仍小幅下挫。

相對研調機構集邦科技調查，5月電視面板漲勢暫歇，僅較大尺寸電視面板上漲；液晶顯示器（Monitor）面板小漲，筆電面板部分微幅上揚。群智諮詢則在筆電面板看法稍有不同，點出高階筆電面板仍小跌。

筆電面板部分，受惠庫存持續改善及中國618促銷，品牌商對面板需求穩定成長；隨著教育標案增多，TN型廣視角筆電面板價格可望率先回升。

低階高清（HD）TN型筆電面板方面，5月主流產品均價預計上漲0.1美元；橫向電場廣視角全高清產品，5月主流規格面板均價預計上漲0.1美元，主流16比10維持穩定；不過，高刷新率產品5月面板價格預計小幅下跌。

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群智諮詢調查，5月以來，液晶顯示器面板在中國618檔期促銷帶動下，面板價格持續上漲，消費品牌需求強勁，商用市場需求溫和復甦。從供應端來看，在常態控制產能情況下，顯示器面板供應溫和成長，供需仍呈現平衡偏緊狀態。

群智諮詢指出，5月21.5吋全高清（FHD）液晶顯示器面板（不含背光模組）價格上漲0.8美元，液晶顯示器面板模組價格預估上漲0.5美元；23.8吋全高清面板5月上漲0.8美元，液晶顯示面板模組上揚0.5美元；27吋全高清不含背光模組面板上漲0.8美元至1美元，液晶面板模組價格上漲0.5美元；主流電競面板價格上漲0.8美元。（編輯：張良知）1130509