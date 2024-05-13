中能風場完成首座風機安裝 拚今年底前如期完工併網

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（中央社記者曾智怡台北13日電）中能發電今天宣布，中能離岸風電計畫首座風力發電機已於日前成功完成安裝，將持續以安全高效的標準推進作業，盼在今年第3季度完成所有離岸安裝工程，達成年底前如期併網的目標。

中能風場位於彰化外海，先前通過經濟部遴選，獲配300MW容量，預計安裝31座Vestas V174-9.5MW離岸風力發電機。

中能發電董事長王錫欽透過新聞稿表示，中能風場是台灣本土化比例最高的風場，首座風機的成功安裝更為風場如期於2024年完工奠定基礎。中能風場併聯商轉後預估每年可發電逾11億度，年減碳潛力達55萬噸，效果顯著。

中能指出，此次成功完成首座風機安裝有賴於中能團隊、計畫股東中鋼與哥本哈根基礎設施基金（CIP），風機運輸與安裝承包商台船環海風電工程、Fred. Olsen Windcarrier，風機系統商Vestas及其下包商上緯、天力、永冠、華城電機、華新麗華等夥伴的通力合作，從生產製造、零組件組裝，到海上風機安裝皆是環環相扣、缺一不可。

此外，也要歸功本土水下基礎與施工供應商興達海基、俊鼎機械及台船環海的努力，使風場31座水下基礎製造與安裝於今年3月初全數完成，後續風機安裝方得以順利開展。

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中能風場執行長沃荷（Joris Hol）表示，中能將持續以安全高效的標準推進作業，期盼能在今年第3季度完成所有離岸安裝工程，達成如期併網的目標。

CIP區域總裁許乃文表示，中能風場會是CIP繼彰芳西島離岸風場後，再度於台灣離岸風電史上達成準時交付且肩負最高國產化的風場。CIP在第2階段潛力場址與國際及本土供應鏈所累績的實績，也成為CIP於第3階段區塊開發的基礎。（編輯：潘羿菁）1130513